Nach der stürmischen Nacht mit Regenschauern wegen des Sturmtiefs "Zoltan" regnet es auch am Freitag in Rheinland-Pfalz zeitweise. Am ehesten kommt die Sonne in der Pfalz kurz heraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad im Westerwald und 11 Grad in Rheinhessen. Der Wind weht nur noch mäßig bis frisch aus westlichen Richtungen.