per Mail teilen

In Ludwigshafen beginnt der Wiederaufbau der teilweise abgerissenen Hochstraße-Süd. Am Montag hat die Stadt das Gelände an die zuständige Baufirma übergeben. Die schweren Maschinen sollen ab Oktober anrollen, ab dann ist für Anwohner und Pendler mit Lärm und Stau zu rechnen. Fertig werden soll das bis zu 170 Millionen Euro teure Projekt Ende 2025.