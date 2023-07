Welt-Emoji-Tag - alles easy, bis auf ein paar kleine Tücken

Wisst ihr, welches Emoji in diesem Jahr bislang am häufigsten genutzt wurde?

Die gegebene Antwort ist

Was gibt es Schöneres auf der Welt, als Freudentränen zu vergießen? Laut dem Online-Nachschlagewerk "Emojipedia" führt das 😂-Emoji die Rangliste in diesem Jahr an. Es folgen 🤣, ❤️, 🙏 und 😢.