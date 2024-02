Bahn sperrt Strecke Mainz - Ludwigshafen ab 11. März

per Mail teilen

Die Deutsche Bahn sperrt im März zwei wichtige Strecken im Land wegen Sanierungsarbeiten. Pendler müssen teils bis April auf Ersatzbusse umsteigen, teilt die Bahn mit.

Für insgesamt über fünf Millionen Euro will die Bahn den Angaben zufolge auf der Strecke von Mainz über Worms und Frankenthal nach Ludwigshafen sowie auf der Alsenztalbahn zwischen Kaiserslautern und Alsenz Weichen, Schienen und Schotter erneuern sowie Bahndämme sanieren. Zwischen Mainz und Ludwigshafen wird auch an der Oberleitung gearbeitet. Hintergrund der Arbeiten ist die im Juli bevorstehende Sperrung der Riedbahn auf hessischer Seite. Für mehrere Monate sollen dann die Bahnstrecken auf rheinland-pfälzischer Seite als Umleitungsstrecken fungieren.

Bahnstrecke zwischen Mainz und Ludwigshafen ab 11. März gesperrt - Ausnahme für S6

Die vielbefahrene Strecke zwischen Mainz und Ludwigshafen soll am 11. März um 0 Uhr für die Sanierungsarbeiten gespert werden. Der Plan ist, dass Pendler dann für zwei Wochen (bis 24. März, 6 Uhr) auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Intercities werden in dieser Zeit umgeleitet, S-Bahnen und Regionalexpresszüge fallen komplett aus. Einzige Ausnahme: Zwischen Mainz und Alsheim im Kreis Alzey-Worms kann laut Bahn die S6 trotz der Bauarbeiten weitgehend planmäßig fahren. Außerdem sollen in den Morgenstunden drei Regionalbahnen von Worms beziehungsweise von Frankenthal nach Ludwigshafen zum Einsatz kommen.

Alsenztalbahn in Teilen für fünf Wochen gesperrt

Fünf Wochen sollen die Sanierungsarbeiten auf der Alsenztalbahn dauern. Ab dem 4. März (5 Uhr) bis zum 8. April (5 Uhr) ist der Streckenteil zwischen Kaiserslautern und Alsenz im Donnersbergkreis voll gesperrt. Auf dem 45 Kilometer langen Abschnitt werden alle Regionalbahnen und Expresszüge durch Busse ersetzt. Nördlich davon bis Bad Münster am Stein können Züge fahren, so die Bahn.

Sobald die hessische Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ab Juli für eine Generalsanierung monatelang gesperrt sein wird, sollen täglich bis zu 15 Güterzüge durchs Alsenztal umgeleitet werden. Schon Anfang des Jahres war die Riedbahn für erste Arbeiten für drei Wochen gesperrt. Auch damals galt von Seiten der Bahn ein Umleitungs- und Ersatzverkehr durch Rheinhessen und die Pfalz.