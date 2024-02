per Mail teilen

Sie gehören zum Stadtbild dazu: Steh-Cafés oder Dönerbuden, in denen man mal schnell eine Kleinigkeit isst und trinkt. Doch das rheinland-pfälzische Gaststättengesetz könnte das bald beenden- wie etwa in Ludwigshafen. Hier will die Stadtverwaltung Essen und Trinken vor Ort verbieten, wenn die Betreiber keine Toiletten für ihre Gäste haben.