"Liebesleben" heißt das neue Aufklärungs-Projekt für alle weiterführenden Schulen im Land. Es soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen alles rund um Liebe, Partnerschaft und Sex vermitteln. Das gab's so ähnlich schon mal in den 90er- Jahren, damals mit einem Skandal und Rücktritten. Nichtsdestotrotz hält die Politik Aufklärung an Schulen für wichtig.