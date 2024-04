per Mail teilen

Zwischen dem Flugplatz Mainz Finthen und dem Binger Hafen ist von Montag bis Mittwoch mit vermehrten Hubschrauber-Einsätzen zu rechnen. Der Grund: Die ADAC Luftrettung trainiert in Mainz und Bingen drei Tage lang Spezialeinsätze. Auch die Feuerwehr Bingen und der Rettungsdienst Corneli beteiligt sich am Training. "Wir trainieren hier die gesamten Crews, das beinhaltet, die Piloten, die Winden-Operator und die Notärzte plus die sogenannten ergänzenden Besatzungsmitglieder", erklärt ADAC-Pilot Heiner Wehberg.