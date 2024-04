XR-Messe in Stuttgart: Wird Virtual Reality jetzt zum Massentrend?

Virtual Reality ist eine komplett computer-generierte Wirklichkeit - der Nutzer kann zum Beispiel mit seiner VR-Brille Spiele spielen, Landschaften erleben oder ein Haus sehen, bevor es gebaut wird. Das wissen die meisten von uns. Doch inzwischen gibt es neue virtuelle Technologien, die Nutzern noch weitergehende Erlebnisse bieten und sie sogar bei der Arbeit unterstützen.

Virtual Reality mit neuen Erlebnissen

"Das Thema VR ist in der Breite angekommen, durch kostengünstige Headsets, also Datenbrillen, die man im Elektronikfachhandel kaufen und zuhause ausprobieren kann", sagt Christoph Runde, Geschäftsführer des „Virtual Dimension Center“, das die Messe XR Expo 2024 in Stuttgart veranstaltet. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex erklärt Runde, wie die unterschiedlichen virtuellen Realitäten funktionieren und was wir mit ihnen erleben können.