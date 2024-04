"Wir brauchen bei Kliniken nicht überall Maximal-Versorgung"

per Mail teilen

Christian Karagiannidis ist Intensivmediziner und Lungenfacharzt in Köln. Viele dürften ihn noch kennen aus seiner Zeit als Mitglied im Corona-Expertengremium. Er ist ein Befürworter der Krankenhausreform, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute präsentiert hat. Lauterbach will alles transparenter, übersichtlicher und kostengünstiger machen. Und vor allem etwas daran ändern, dass es aus seiner Sicht zu viele einzelne Kliniken in Deutschland gebe.

Lauterbachs umstrittene Krankenhaus-Reform

Kritisch dagegen sehen dies manche Klinik-Belegschaften einschließlich des ärztlichen Personals. Sie warnen mitunter vor einem Kliniksterben und Lücken bei der Versorgung.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph zeigt der Facharzt Christian Karagiannidis Verständnis für Lauterbachs Pläne: „Wenn ich für eine gute Operation eine Stunde fahren muss, dann lohnt sich das auch. Wir brauchen nicht überall High-End-Versorgung.“