Wie machen wir die Energiewende für alle bezahlbar?

Der diesjährige Energietag des World Energy Council steht unter dem Motto „Wind of Change: Politische Weichenstellungen und ihr Einfluss auf Europas Energiewende“. Carsten Rolle ist Geschäftsführer des Weltenergierat Deutschland e.V. und Leiter der Abteilung Energie- und Klimapolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie in Berlin. Zur Bedeutung des Energietages sagte er in SWR Aktuell: "Wir versuchen die nationale Diskussion der Energiepolitik international einzubetten. Wir schauen uns an, wie solche Diskussionen in anderen Teilen der Welt diskutiert werden. Wir sind international immer stärker verwoben und deshalb ist es wichtig, zu sehen, was um uns herum geschieht." Die größte Herausforderung sieht Rolle in der Komplexität der Energiewende. "Wir haben viele detaillierte Vorgaben, die es in der Summe kompliziert machen zu folgen." Wie Deutschland sich dabei im Vergleich zu anderen Staaten schlägt, hat Carsten Rolle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler erklärt.