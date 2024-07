Verkauf von Niederlassungen: Protesttag bei Mercedes-Benz

Mercedes-Benz will seine konzerneigenen, deutschen Niederlassungen verkaufen. Der Betriebsrat ist sauer und hat heute zu Protesten aufgerufen. Unter dem Motto "Wir halten zusammen am 2. Juli und jeden Tag" finden zeitgleich Kundgebungen an sechs Standorten statt: In Stuttgart-Untertürkheim, Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und Berlin. Die Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg, Barbara Resch, fordert vor allem Sicherheit für die MItarbeitenden in den Autohäusern. Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch stellt sie ihre zentralen Forderungen vor.