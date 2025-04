per Mail teilen

Junge ausländische Fachkräfte können in BW nach Abschluss der Lehre nicht ohne weiteres weiter arbeiten. Sie benötigen eine neue Aufenthaltserlaubnis - und das dauert oft.

Weil mit dem Ende der Ausbildung bei ausländischen Lehrlingen auch ihre Aufenthaltserlaubnis endet, fordert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart eine Übergangsregelung für die jungen Leute. Eine Weiterbeschäftigung sei erst möglich, wenn ein neuer Aufenthaltstitel vorliege und könne dauern, kritisierte Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels könne man es sich nicht leisten, motivierte, gut ausgebildete Leute zu verlieren, und dies wegen eines bürokratischen Flaschenhalses.

Das sind die Forderungen der IHK Region Stuttgart

Die IHK Region Stuttgart setzt sich deshalb für die bundesweite Einführung einer Regelung für den Übergang von Ausbildung in den Beruf ein, die bereits von mehreren Ausländerbehörden in Deutschland praktiziert wird. Diese ermögliche es, direkt nach Ausbildungsende ins Arbeitsverhältnis zu starten - auch wenn der neue Aufenthaltstitel noch in Bearbeitung sei.

IHK-Geschäftsführerin Herre forderte Bund und Länder auf, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz praxisnäher zu gestalten. Wer in Deutschland eine Ausbildung oder ein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, solle direkt ohne Einschränkungen arbeiten dürfen.

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nötig

Ein Sprecher des Migrationsministeriums sagte, bislang könne ein Aufenthaltstitel zur Beschäftigung als Fachkraft erst erteilt werden, wenn der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung nachgewiesen und die Bundesagentur für Arbeit die Zustimmung zur angestrebten Beschäftigung erteilt habe. Bis dahin gelte - sofern die Betroffenen rechtzeitig einen Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gestellt haben - der bisherige Aufenthaltstitel als fortbestehend. Und man könne bis zu 20 Stunden in der Woche arbeiten.

Eine Regelung für den nahtlosen Übergang von der Ausbildung in den Beruf könne nur zusammen mit dem Bund getroffen werden. Ein Sprecher der Unternehmer Baden-Württemberg sagte, das bisherige Verfahren sei zu kompliziert und dauere zu lange.

Bis der Betroffene einen Termin bei der zuständigen Ausländerbehörde bekomme, vergehe oftmals zu viel Zeit. Der Verband schlug vor, dass die neue Landesagentur für die Zuwanderung von Fachkräften (LZF) in Baden-Württemberg künftig für das Thema zentral zuständig sein sollte. Dann könnte der Prozess sicherlich beschleunigt werden.