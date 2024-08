Weltweiter Absturz der Börsen: War das ein echter Crash?

per Mail teilen

Weltweit sind am Montag die Kurse an den Börsen eingebrochen. Der DAX war zunächst um bis zu 3,5 Prozent auf 17.036 Punkte abgesackt, den tiefsten Stand seit Februar. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich mit einem Minus von 2,6 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Besonders hart hat es die Technologiewerte erwischt. Der Nasdaq-100-Index brach zwischenzeitlich um mehr als vier Prozentpunkte ein.

Mögliche Gründe für Talfahrt an den Börsen

Marktteilnehmer halten es für möglich, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Zeitpunkt für rechtzeitige Zinssenkungen verpasst hat und den Leitzins zu spät senken könnte. Auch die unmittelbar drohende Eskalation des Krieges im Nahen Osten hielt viele Anlegerinnen und Anleger vom Aktienmarkt ab.

Turnaround Tuesday?

Kommt nach dem Kursbeben der vergangenen Tage jetzt die Kehrtwende? Die Wahrscheinlichkeit von Kursgewinnen an den Märkten nach einem Montag mit Verlusten steigt: An den Börsen wird das Phänomen als "Turnaround Tuesday" bezeichnet. In Japan hat der Nikkei nach seinen historischen Verlusten bereits einen Teil der Verluste von Montag wieder aufgeholt.

Ob das eine notwendige Börsenkorrektur war oder schon ein Crash, hat SWR-Aktuell Moderator Bernhard Seiler von Martin Weber wissen wollen. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und hat sich auf die Wirtschaftspsychologie spezialisiert.