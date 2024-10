Weltmädchentag: Alle 30 Sekunden wird ein Kind zwangsverheiratet

Die erschreckende Zahl hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung errechnet. Heute, am Weltmädchentag, soll an diese und andere Schicksale sexueller Ausbeutung erinnert werden. Vor allem im südlichen Afrika ist das an der Tagesordnung, sagt Florian Westphal, der Chef der Kinderrechtsorganisation “Save the Children” in SWR Aktuell: "Diese Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren werden mit deutlich älteren Ehemännern verheiratet, denen sie schutzlos ausgeliefert sind. Wir sehen, dass viele frühverheiratete Mädchen die Schule abbrechen. Sie werden früh schwanger und das führt häufig zu gesundheitlichen Komplikationen." In Ländern wie Tschad, dem Südsudan oder der Zentralafrikanischen Republik bringe jedes vierte Mädchen unter 18 Jahren ein Kind zu Welt. Was aber können wir im reichen Deutschland dagegen tun? Das hat SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg Florian Westphal gefragt.