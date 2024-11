Wirtschaftsflaute: Warum Weihnachtsmärkte der Krise trotzen

Es geht wieder los: Am Mittwoch öffnet in Ludwigshafen der erste Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz. Stefan Tielkes vom Stadtmarketing rechnet trotz Krise mit einem guten Verlauf.

"Unsere Erfahrung in den letzten Jahren zeigt, dass die Menschen auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten nicht dazu neigen, besonders sparsam zu sein", sagt Tielkes im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. In der dunklen Jahreszeit sei der Bedarf nach Geselligkeit hoch. Aus diesem Grund starte der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen bereits am 13. November, "weil wir merken, dass es einen Bedarf gibt", ergänzt der Abteilungsleiter der Stadtmarketing-Events.

Weihnachtsmarkt ist "Balsam für die Seele"

Aus Respekt vor den stillen Feiertagen im November hat der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen am Volkstrauertag (17.11.) und am Totensonntag (24.11.) geschlossen. Trotzdem gibt es immer wieder Kritik am Start vor der Adventszeit. Stefan Tielkes will dieses Argument nicht gelten lassen und verweist auf den sozialen Aspekt von Weihnachtsmärkten. Menschen kämen zusammen, um sich wohlzufühlen. Die Stimmung auf Weihnachtsmärkten sei "Balsam für die Seele".