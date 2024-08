Urlaubstrend: Glamping statt Camping

per Mail teilen

Wer heutzutage campen geht, der ist nicht unbedingt mit einfachem Zelt und Isomatte unterwegs. Viele reisen mit einem ausgebauten Bus oder einem Luxus-Wohnmobil. Die Camping-Industrie hat sich weiterentwickelt hin zum sogenannten "Glamping", also Glamourous Camping. Gemeint ist Urlaub in der Natur, ohne auf die Annehmlichkeiten des Alltags zu verzichten.



"Es ist eher dieses Gefühl, dass man draußen in der Natur ist, dass man ein gewisses Freiheitsgefühl hat, aber trotzdem soll der Luxus des Federbetts nicht fehlen."

Tourismusforscher Prof. Dr. Ulrich Reinhardt beobachtet, dass diejenigen, die sich den Camping-Urlaub was kosten lassen, mittlerweile in der Mehrheit sind. Die Branche hat sich seiner Ansicht nach dadurch auch eine neue Zielgruppe erschlossen. Und diese sucht im Urlaub Gleichgesinnte.

"Beim Camping ist es heute nicht mehr unbedingt die junge Generation, es ist vor allem die ältere Generation und für die ist der soziale Kontakt auf Reisen deutlich wichtiger als für alle anderen", so Reinhardt.



Inwieweit das ursprüngliche Zelten auf Campingplätzen noch möglich ist und wo der Trend in Zukunft vermutlich hingeht, verrät Tourismusforscher Reinhardt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.