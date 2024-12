Umsturz in Syrien: "Ich war sprachlos und meine Tränen begannen zu fließen"

Am vergangenen Wochenende wurde der Diktator Baschar al-Assad in Syrien gestürzt. Wie haben Syrer in Deutschland das erlebt? Amir ist seit neun Jahren hier, er hat sich mit seiner Familie ein neues Leben in Stuttgart aufgebaut. Amir ist Sozialarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt und betreut syrische Jugendliche.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun schildert er den Moment, als er vom Sturz des Assad-Regimes erfuhr: "Ich war sprachlos und meine Tränen begannen unbewusst zu fließen - es waren Freudentränen. Jeder Tag zählte, an dem wir auf Frieden gewartet haben". Im Gespräch geht es auch um die Frage, ob Amir mit seiner Familie nach Syrien zurückkehren wird oder nicht - und wie schwer diese Entscheidung ist.