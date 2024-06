CSU-Politiker Alexander Dobrindt will ukrainische Flüchtlinge ohne Arbeit in sogenannte sichere Gebiete in der Westukraine zurückschicken. Beate Müller-Gemmeke von den Grünen bezweifelt allerdings, dass es dort sichere Gebiete gibt. In SWR Aktuell sagte sie: "Es gibt dort Gebiete, die weniger häufig angegriffen werden als andere Gebiete, die direkt an der Front liegen. Entscheidend ist aber, dass es dort keine Region gibt, die nicht unter dem tagtäglichen Luftalarm leidet."

Wenn man sich überlege, Frauen mit ihren Kindern zurückzuschicken, müsse man auch überlegen, "was mit Kindern passiert, wenn sie tagtäglich unter Luftalarm leben und Angst haben müssen. Aus meiner Sicht gibt es dort keine sicheren Gegenden, wo man Menschen hinschicken kann." "Forderung macht mich fassungslos" Diese Forderung mache sie "schlichtweg fassungslos", so die grüne Bundestagsabgeordnete. "Die CDU/CSU wird mittlerweile von einer menschenunwürdigen Debatte über Asyl und Flucht getrieben. Fakten spielen da längst keine Rolle mehr." Was ihrer Ansicht nach für Geflüchtete aus der Ukraine getan werden müsste, um sie in Arbeit zu bringen und warum die Arbeitsvermittlung in anderen Ländern offensichtlich besser funktioniert, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt mit Beate Müller-Gemmeke gesprochen. Kriegsflüchtlinge CSU will arbeitslose Ukrainer zurückschicken Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, fordert, ukrainische Kriegsflüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit aufnehmen…