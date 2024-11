Trotz Trump: So kann Deutschland seine Wirtschaftskraft erhalten

per Mail teilen

Die Welt bereitet sich auf Donald Trumps zweite Amtszeit als US-Präsident vor. Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen sagt, man müsse Trump ernst nehmen. So könnten uns zum Beispiel seine angekündigten Wirtschaftszölle in Baden-Württemberg sehr stark treffen, so Bayaz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

Um dem entgegenzuwirken, müsse man regionale Partnerschaften in den USA stärken und vorantreiben, beispielsweise in Kalifornien. Deutschland stehe als Wirtschaftsstandort momentan unter Druck. Warum die Unberechenbarkeit von Donald Trump zusätzlich zum Problem werden könnte, hören Sie im Interview.