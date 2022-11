Treckerdemos für faire Verpachtung von Landwirtschaftsflächen

"Gemeinwohlverpachtung jetzt!" - das fordern Bäuerinnen und Bauern der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft AbL. Was sie darunter verstehen und was aus ihrer Sicht derzeit falsch läuft, das erklärt der baden-württembergische AbL-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hees im Gespräch.

Außerdem haben wir einige ziemlich tierische Themen: Wir erklären, wie Muscheln und Urpferdchen-Zähne als Klimaarchiv genutzt werden. Wir berichten über Oryx-Antilopen in Namibia. In etlichen Schutzgebieten geht ihre Zahl dramatisch zurück. Wir schauen auf die Asiatische Tigermücke, die immer öfter bei uns auftaucht. Und wir fragen, warum es in Baden-Baden jetzt eine "Brücke" für Eichhörnchen gibt.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 24.11.2022