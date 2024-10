Transfer-Regeln der FIFA in Teilen rechtswidrig

Der Fußball hat so seine ganz eigenen Regeln - das gilt natürlich auf dem Platz, aber fast noch mehr, was das Wirtschaften der Clubs angeht. Da ist alles bis ins kleinste Detail geregelt, vor allem, was Spielertransfers angeht. Der französische Fußballer Lassana Diarra hat nun vor dem EuGH gegen diese Transferregeln der FIFA geklagt. Im Kern geht es um die Frage, ob Spieler - wie andere Arbeitnehmer auch - vorzeitig aus ihrem Vertrag aussteigen dürfen. Diarras Anwälte sahen in den FIFA-Regeln einen Verstoß gegen Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das Ergebnis von heute lautet nun: Die EuGH-Richter sehen das genauso. SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr spricht über die Folgen mit Philipp Köster, Chefredakteur von "11 Freunde".