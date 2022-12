Tafel Deutschland-Vorsitzender: “Größte Herausforderung in der Geschichte der Tafeln”

Weniger Lebensmittel, aber mehr Menschen - die Preise steigen, die Zahl der Bedürftigen steigt. Zwei Millionen Menschen haben dieses Jahr die Tafeln in Deutschland besucht. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Jede dritte Einrichtung hat sogar einen Aufnahmestopp verhängt. Der Bundesvorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, ordnet die Schwierigkeiten im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Zelt ein: "Die Herausforderung ist so groß wie noch nie in der dreißigjährigen Geschichte der Tafeln". Was Brühl von der Politik fordert, damit bedürftige Menschen mehr unterstützt werden, erklärt er im Interview.