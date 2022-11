Blackout-Gefahr: Energieforscher schätzt Risiko als gering ein

Sind wir in Gefahr? Könnte in unseren Städten der Strom ausfallen? Davor hat der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK, Ralph Tiesler, gewarnt. Es könnte nötig werden, zeitweise regional begrenzt den Strom abzustellen. Das stimme so nicht, hat die Bundesnetzagentur entgegnet. Und auch das BBK will die Warnung seines Chefs nur als allgemeine Mahnung verstanden wissen. Wie groß die Gefahr eines flächendeckenden Blackouts wirklich ist, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit Christian Doetsch gesprochen. Er ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik "Umsicht" in Oberhausen.