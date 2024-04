Stiftung Warentest: So gefährlich ist Bisphenol in Lebensmitteldosen

per Mail teilen

Erbsen und Möhrchen, Tomatensuppen, Pilze oder Fisch: All dies gibt es frisch oder auch in Konservendosen. Aber in diesen Dosen steckt oft Bisphenol. Die Chemikalie gilt als besonders besorgniserregend, kann unter anderem die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Funde in 51 von 58 getesteten Produkten

Stiftung Warentest hat jetzt 58 Lebensmittel aus Dosen auf den Bisphenol-Gehalt untersucht. "Bei 51 der 58 ausgewählten Produkte waren bei so gut wie allen Produktgruppen Funde dabei", sagt Annika Scheerer, Projektleiterin dafür bei der Stiftung Warentest. Um welche Produkte es sich handelt, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen mit Annika Scheerer gesprochen.