Immer weniger Medaillen für Deutschland: Versagt die Deutsche Sportförderung?

Die Olympischen Spiele in Paris 2024 sind Geschichte. Was waren das für aufregende Momente, für tolle Überraschungen aber auch bittere Niederlagen - kurz ein echtes Megaevent. Die Deutschen Sportlerinnen und Sportler haben im Medaillenspiegel Platz 10 belegt - das Minimalziel. Was bedeutet das für die Sportförderung? Wird in Deutschland zu wenig gefördert? Darüber spricht SWR-Aktuell Moderatorin Ulrike Alex mit Karin Orgeldinger, Vorstand für das Ressort Athletenförderung bei der Deutschen Sporthilfe. Sie sagt: "Ja, wir geben uns Mühe, weniger bürokratisch zu sein. " Und "Nein, wir fördern nicht nur Medaillen, sondern die Plätze 1-8".