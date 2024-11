Wie entstehen Sterne und wo endet unser Sonnensystem? Das sind einige Fragen bei der Erforschung des Weltraums, die unsere irdischen Probleme doch eher klein aussehen lassen. Um Antworten auf diese existentiellen Fragen zu bekommen, war das mobile Teleskop SOFIA im Auftrag der Wissenschaft unterwegs.

Fliegende Sternwarte in einer Boeing 747 untergerbacht

Das SOFIA-Teleskop wurde dafür in einer speziell dafür umgebauten Boeing 747 installiert, sozusagen als fliegende Sternwarte in der Luft. Warum dieses Projekt, das jetzt zu Ende ist, so wichtig war, hat mein Kollege Andreas Böhnisch mit Professor Alfred Krabbe besprochen. Er ist Leiter des SOFIA Instituts an der Uni Stuttgart.