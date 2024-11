Hoffen, Bangen, Daumen-Drücken: So schauen Harris-Wähler in Deutschland auf die US-Wahl

Wer wird in Zukunft die USA politisch führen: Gibt es ein Trump-Revival oder steigt die aktuelle Vizepräsidentin auf - das ist die große Frage bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Ab heute wird gewählt. Nicht nur US-Amerikanerinnen und -Amerikaner vor Ort können ihre Stimme abgeben, sondern auch die, die im Ausland leben. So wie Sasha Arrington. Die US-Bürgerin wohnt in Baden-Württemberg, genauer in Ludwigsburg. Sie ist Mitglied bei "Democrats Abroad", der Auslandsorganisation der US-Demokraten und freut sich auf die Wahl, sagt sie. "Aber trotzdem bangen wir darum, weil es eine reelle Chance gibt, das Trump gewinnt".

Mit ihrer Arbeit will sie US-Amerikaner informieren, sagt sie. Denn: der Wahlprozess sei schwierig. Viele wüssten nicht, wie das funktioniere, wenn man vom Ausland aus wählen möchte. Wie diese Arbeit aussieht und wie die Stimmung bei den "Democrats Abroad" vor der Wahl ist, erklärt Sasha Arrington im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Stefan Eich.