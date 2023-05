Selenskyjs Europa-Reise: Ein Erfolg für die Ukraine?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in dieser Woche versucht, in mehreren Staaten für mehr militärische Unterstützung im Krieg gegen den Aggressor Russland zu werben. Ob in Berlin, Paris oder London - viele Gespräche wurden auf höchster politischer Ebene geführt. Bis auf Kampfjets hat er nahezu alles bekommen, was er wollte.

Die Bundesregierung sagt Waffenlieferungen zu - in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Aus London nimmt der ukrainische Präsident das Versprechen für hunderte Marschflugkörper mit, die wohl auch schon eingetroffen sind und im Einsatz waren. Frankreich will ukrainische Piloten ausbilden.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch schätzt die Osteuropa-Expertin Marieluise Beck ein, wie die Unterstützung für Selenskyj wirken kann. Die Grünen-Politikerin hat das Zentrum Liberale Moderne in Berlin mitgegründet.