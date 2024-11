Schwäbische Maultasche: Seit 15 Jahren unter EU-Schutz

Die Schwäbische Maultasche ist zwar schon deutlich älter als 15 Jahre - nun jährt sich allerdings der Schutz der Schwäbischen Maultasche durch die EU. Dabei gehe es vor allem um den Schutz der qualitativ hochwertigen Maultaschen, sagt Martin Bihlmaier von der Schutzgemeinschaft Schwäbische Maultaschen in SWR Aktuell: "Wir wollen für uns einfach ein hohes Maß an Qualität definieren. Deshalb haben sich die größten Maultaschenhersteller in Schwaben und in bayerisch Schwaben zusammengeschlossen. Man bringt mit Schwaben nicht nur Porsche und Mercedes in Verbindung, sondern auch die Maultasche."

EU-Schutz definiert Region, Zutaten und Rezepte

Der Schutz definiere zum einen die geographische Region, "in der die Maultauschen produziert werden müssen und auch die Zutaten und Rezepturen. Ich kann da keine minderwertigen Rohstoffe einsetzen", so Bihlmaier, der selbst einen Maultauschen-Familienbetrieb leitet.

Staatliche Stelle überwacht, ob alle sich an Spezifikation halten

Was passiert, wenn jemand in der EU Maultaschen fälscht? "Es gibt eine staatliche Stelle, die überwacht, ob alle, die das Siegel oder die Auslobung verwenden, sich auch an die definierte Spezifikation halten."

Was die original schwäbischen Maultaschen ausmacht und wie die Hersteller auf veränderte Essgewohnheiten reagieren, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Maultauschen-Experte Martin Bihlmaier gesprochen.