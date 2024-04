Schonzeit für Wildtiere: "Achtsamkeit ist jetzt besonders wichtig"

per Mail teilen

Am 1. April hat im Wald die Schon- und Setzzeit für Tiere begonnen. Doch im Frühling zieht es auch die Menschen wieder in die Natur - und das macht den Wildtieren Probleme. Vor allem wenn Hunde mitgenommen werden: "Nicht nur große Hunde mit Jagdtrieb sollten an die Leine, auch kleine, die vielleicht viel bellen oder herumlaufen und stöbern", sagte Urs Reif, Leitender Ranger im Nationalpark Schwarzwald im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.

Das Auerhuhn braucht besondere Rücksicht

Unter solchen Störungen leiden vor allem Bodenvögel, wie das ohnehin stark bedrohte Auerhuhn: "Wenn die Vögel vor Hunden fliehen, ist die Balz unterbrochen oder die Eier werden allein gelassen", warnt der Ranger und appelliert: "Respekt und Achtsamkeit sind jetzt besonders wichtig". Hören Sie im Interview auch, wie man sich mit dem Bike oder als Wandergruppe in dieser sensiblen Zeit richtig verhält.