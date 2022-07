Sand– Ein knappes Gut mit enormen Problemen?

per Mail teilen

Nach Wasser ist Sand die am meisten genutzte natürliche Ressource. Die Nachfrage hat sich in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Dabei ist der Sandabbau mit vielen Problemen behaftet, sowohl für die Umwelt, das Klima, aber auch für viele Menschen. Werner und Tobi diskutieren: Wieso brauchen wir immer mehr Sand, und wozu? Wo kommt er her? Welche Probleme entstehen wo beim Abbau? Welche Möglichkeiten gibt es, Sand zu ersetzen? Und wie sieht es mit Recycling aus?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.