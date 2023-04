Es sprießt und wächst und grünt und blüht. In Parks und Anlagen, auf Grünflächen und auf der Bundesgartenschau in Mannheim ist der Frühling ausgebrochen, das Wintergrau verblasst, zur Lust und Freude der Menschen. Doch Garten und Park sind nicht gleich Natur. Nicht alles, was schön aussieht, lockt Vögel und Insekten an. Manche Pflanzen schaden ihnen mehr, als sie nutzen. Wie sehen naturnahe Parks, Anlagen und Gärten aus? Und warum lohnt es sich, einen Kräuterrasen zu säen?