Rekord bei Erbschaften: "…viel Psychologie dabei"

Die Menschen in Deutschland vererben und verschenken so viel Vermögen wie noch nie. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Und das ist natürlich nicht nur für die Erben schön, sondern auch für den Staat: Denn der hat im vergangenen Jahr durch Erbschafts- und Schenkungssteuern Rekord-Einnahmen erzielt. Und weil gerade so viel vererbt und verschenkt wird, haben wir nachgefragt, was man dabei beachten sollte, und zwar bei Gerhard Ruby, er ist Sektionsleiter Baden-Württemberg des Deutschen Forums für Erbrecht und Fachanwalt für Erbrecht in Villingen-Schwenningen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erklärt er, warum es klug sein kann, Vermögen noch aufzuteilen, solange man am Leben ist. Und warum gute Erbrechtler manchmal vielleicht auch gute Psychologen sein sollten.