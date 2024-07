Rabattschlacht zur EM: Der Trick mit den billigen Lebensmitteln

Der Einzelhandel in Deutschland führt seit Jahrzehnten einen harten Preiskampf. Zur Fußball-EM wird aber vor allem im Lebensmittelsegment nochmal was draufgelegt. Rewe, Aldi, Edeka oder auch Lidl überbieten sich mit Angebotspreisen. Aldi Süd wirbt in seinen Prospekten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Wer viele Angebote kauft, zahlt am Ende aber insgesamt nicht unbedingt weniger pro Einkauf. Das sagt Theresa Schleicher im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Sie gilt als führende Handels-Zukunftsforscherin in der DACH-Region - das steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im Interview erklärt sie, auf was man achten muss.