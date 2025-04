Tödlicher Unfall in Heidenheim: Radfahrer von Zug erfasst

In Heidenheim-Schnaitheim ist am Karfreitag-Abend ein junger Radfahrer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Er soll laut Polizei eine geschlossene Schranke ignoriert haben.

Passiert ist der Unfall am Karfreitagabend kurz nach halb sieben. Die Schranken am Bahnübergang in der Baindtstraße im Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim waren geschlossen. Dennoch fuhr der 22-jährige Radler laut Polizei an den Halbschranken vorbei auf die Gleise.

Radler ignorierte die geschlossene Schranke

Dabei bemerkte er zu spät einen Zug, der mit hoher Geschwindigkeit herankam. Der Radler wurde vom Zug mitgerissen und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Polizei und Bundespolizei ermitteln.

Zweiter tödlicher Unfall in zwei Tagen

Erst am Gründonnerstag war in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) bei einem Bahnunfall ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Auch er hatte eine geschlossene Schranke ignoriert, war über die Gleise gelaufen und von einem Zug erfasst worden.