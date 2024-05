"Putin will Gesichtsverlust vermeiden"

Die Regierungsumbildung in Russland zeigt nach Ansicht von Ute Kochlowski-Kadjaia, dass Regierungschef Wladimir Putin einen Interessenausgleich seiner Sicherheitsleute versucht. "Putin moderiert diesen Vorgang schon selbst, er ist aber auch gebunden an verschiedene Interessen", sagt die Russland-Expertin der Friedrich-Naumann-Stiftung im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn. Die Fakten: Russlands Präsident Putin will seinen Verteidigungsminister austauschen: Sergej Schoigu soll einen anderen Posten bekommen, und das mitten im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Um die Hintergründe dreht sich dieses Gespräch - etwa darum, welche Interessen die Russland-Expertin meint, wenn sie sagt, dass Putin auch innenpolitisch einen Gesichtsverlust vermeiden will.