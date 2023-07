Photovoltaik: Wie steht es um die Solarenergie?

per Mail teilen

Theoretisch ist es ganz einfach: Die Sonne liefert uns mehr Energie, als wir überhaupt verbrauchen können. Praktisch müssen wir sie dafür in Strom umwandeln mittels Photovoltaik. Die Solarenergie ist ein unabdingbarer Baustein der Energiewende. Doch wie steht es um sie? Darüber diskutieren Werner & Tobi und klären Fragen wie: Wie sieht der Ausbau in Deutschland aus? Warum und wo stockt es? Wie nachhaltig ist Photovoltaik eigentlich? Gibt es auch Nachteile in Sachen Umwelt & Klima? Und lohnt sich Photovoltaik für Privatleute auch finanziell?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.