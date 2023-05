OSZE: Mehr mediale Fairness vor Stichwahl in Türkei

In der Türkei heißt es: Nach der Präsidentschaftswahl ist vor der Stichwahl in knapp zwei Wochen. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und der Herausforderer Kemal Kilicdaroglu treten gegeneinander an. Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Chef der mehr als 360 OSZE-Wahlbeobachter hofft auf mehr Fairness bei der Stichwahl. In SWR Aktuell sagte er: "Wir hoffen, dass es bei den letzten Wahlkampf-Maßnahmen in den kommenden 14 Tagen für beide Kandidaten gleichermaßen möglich sein wird, tatsächlich frei und ungestört ihre Wahlkampf-Maßnahmen durchführen zu können – und dass vor allem die Berichterstattung über beide ausgeglichener wird." Anderenfalls werde es bei der Stichwahl wieder zu der Situation kommen, dass der eine Bewerber eine deutliche Übermacht in der medialen Berichterstattung habe. "Für eine wirklich wettbewerbsfähige Wahl brauchen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen", so Link. Welche Probleme er bei der vergangenen Wahl sah und warum er den Anstieg der Wahlbeteiligung positiv bewertet, sagt Link im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.