Offizielles Ende der Corona-Gesetze - und was nun?

Karfreitag 2023 könnte in Sachen Corona-Pandemie so etwas wie der deutsche "Freedom Day" sein, allerdings wird kaum jemand mehr davon Notiz nehmen. Am 7. April läuft nämlich offiziell das "Bundesinfektionsschutzgesetz" aus. Das heißt: Es fallen auch die letzten Corona-Maßnahmen weg. Keine Maskenpflicht mehr in Krankenhäusern oder Arztpraxen und: Der Bund zahlt die Corona-Schutzimpfungen nicht mehr. Die müssen fortan die Krankenkassen übernehmen. Wie das genau gehandhabt wird, müssen die einzelnen Länder für sich regeln. Letzte Woche hat auch die Weltgesundheitsorganisation eine neue Empfehlung herausgegeben. Sie hält weitere Auffrischungsimpfungen für Erwachsene mit "mittlerem Risiko" nicht mehr für notwendig. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt Carsten Watzl, für wen eine Corona-Impfung dann noch Sinn macht. Er ist Professor für Immunologie und Fachbereichsleiter an der TU Dortmund sowie der Generalsekretär der deutschen Gesellschaft für Immunologie.