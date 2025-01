Nutella, Nutoka oder was? Wie geht gesunder Brotaufstrich?

Morgens flott ein Brötchen mit Nussnougat-Creme - gerade in Familien ist sowas Standard, damit die Kinder überhaupt was essen, bevor sie aus dem Haus gehen. Es gibt aber auch Erwachsene, die das gerne frühstücken. Außer dem Klassiker Nutella sind in den letzten 60 Jahren einige andere Marken hinzugekommen. Ist irgendwas davon eigentlich etwas, womit ich meinem Körper auch was Gutes tue? Darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit der Ernährungsberaterin und -wissenschaftlerin Anna Dandekar gesprochen.