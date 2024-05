Neues Grundsatz-Programm: Kann die CDU "Brückenbauer" sein?

Die CDU trifft sich ab heute drei Tage lang in Berlin, um ihr neues Grundsatzprogramm zu beschließen. Außerdem wird der Parteivorstand gewählt. Vorab gibt es viel Diskussion über die Ausrichtung der Partei und die Forderung, sich in Bezug auf mögliche Koalitionspartner zu positionieren. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Andreas Jung, hält von Koalitions-Diskussionen nichts. Im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagt er, dass es jetzt darum gehe, klare Kante gegen AfD und Die Linke zu zeigen. Gleichzeitig verstehe sich die CDU aber auch als „Brückenbauer“. Wie und welche Brücken die CDU in Zukunft bauen kann und will, das hören Sie im Interview.