Nahost: Ist für Israel der Krieg wichtiger als der Sieg?

Was jetzt gerade im Libanon passiert, also die Angriffe des israelischen Militärs, das hinterlässt Tote und Verletzte und auch materielle Schäden bei der Zivilbevölkerung dort. Bente Scheller, Nahost-Expertin der Heinrich-Böll-Stiftung, legt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart mögliche Motive und Hintergründe der aktuellen Entwicklung dar. Sie stellt die Frage: Ist Israel der Krieg momentan wichtiger als der Sieg? Und damit ist der Sieg über terroristische Kräfte in der schiitischen Hisbollah-Miliz ebenso gemeint wie über die Hamas im Gaza-Streifen.