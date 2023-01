Mutmach-Geschichte: Die Rückkehr der Wildkatzen

Insektensterben, Waldsterben, Artensterben - die Natur ist im Ungleichgewicht. Das hat zuletzt auch die Weltnaturkonferenz in Montreal deutlich gemacht. Doch es gibt auch positive Umweltmeldungen aus diesem Jahr: Die Wildkatze zum Beispiel steht in ganz Deutschland auf der Liste der bedrohten Arten - galt in Baden-Württemberg sogar als ausgestorben - doch jetzt gibt es wieder einige Wildkatzen im Südwesten. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Dr. Andrea Lehning vom BUND Baden-Württemberg gesprochen. Unter anderem erklärt die Expertin in dem Gespräch, warum die Wildkatzen zurückgekehrt sind - und was das über die Ökosysteme im Südwesten sagt.