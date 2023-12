Mit der Bahn von Deutschland nach Frankreich: Nahverkehr so gar nicht euopäisch

Zwischen Deutschland und Frankreich hin- und herzupendeln: Für Berufstätige oder Touristen mit dem Auto kein Problem. Mit der Bahn wird es hingegen schon deutlich schwieriger. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es jeweils nur zwei internationale Schienenverbindungen, auf denen auch Regionalzüge unterwegs sind. Und das oft in eher dürftigem Takt. Was sind die Ursachen für dieses verbesserungswürdige Angebot? Und wie stehen die Chancen, dass es wirklich besser wird? Darum geht es in SWR Aktuell Kontext von Arne Wiechern.