Desinformation: Warum auch Sie nicht immun gegen Fake-News sind

In gut drei Wochen ist die Europawahl, außerdem finden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. Noch nie war die Gefahr größer, dass wir in einem Wahlkampf manipuliert und belogen werden. Von außen - also zum Beispiel von russischen Internet-Trollen - oder von innen, also von denen, die hier die Demokratie zerstören wollen.

Wir überschätzen uns

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat ergeben, dass 84 Prozent der Deutschen wissen, dass Desinformationskampagnen von vielen Seiten auf uns einprasseln. Allerdings glauben fast alle der Befragten, dass sie selbst zu schlau seien, um auf Fake-News und Manipulation hereinzufallen. Ein Irrtum. Was diese Fehleinschätzung über uns aussagt, hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Christian Stöcker besprochen, er ist Professor für Kognitionspsychologie in Hamburg und Autor.