Darüber sprechen wir mit Constantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe.

Außerdem fragen wir, ob wir die Braunkohle unter dem Dorf Lützerath in NRW überhaupt brauchen. Wir erklären, was aus Tagebauen wird, wenn die Bagger weg sind. Und in unserem Kommentar geht’s um das Unwort des Jahres 2022. Die Wahl ist auf den Begriff „Klimaterroristen“ gefallen.

Das Umweltmagazin mit Stefanie Peyk, 12.01.2023