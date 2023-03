Lebensretter auf vier Pfoten: Was müssen Rettungshunde drauf haben?

Die Bilder vom verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind allen noch im Gedächtnis: Eingestürzte Häuser, Trümmer- und Schutthaufen - und mittendrin in diesem Chaos: Helfer, die nach Überlebenden suchen. Darunter auch viele Helfer auf vier Pfoten: Rettungshunde. Was die alles auf dem Kasten haben müssen, erklärt die Ausbildungsleiterin beim Bundesverband Rettungshunde, Daniela Lekies in SWR Aktuell. Im Kern kommt es vor allem auf zwei Dinge an: "Sie müssen lauffreudig und menschenfreundlich sein", so Lekies im Gespräch mit Moderator Bernhard Seiler. Was in der Ausbildung dann auf Hunde und Frauchen und Herrchen zukommt, verrät sie im Interview.