Künast zu Tierschutz: „In Dreier-Konstellationen macht immer einer nicht mit“

Schwere Fälle von Tierquälerei in der Landwirtschaft sind keine Seltenheit. Trotzdem werden in Deutschland Verstöße gegen das Tierschutzstrafrecht bisher kaum sanktioniert und wenn, dann nur mit Geldstrafen. Warum die Ampel-Regierung sich in Tierschutzfragen nicht einigen kann und was zu diesem eher laschen Tierschutzstrafrecht führt, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit der Grünen-Politikerin Renate Künast gesprochen. Ihre Bundestagsfraktion hat sich in einem Fachgespräch mit dem Thema befasst, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.