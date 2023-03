Krisenfest und erfolgreich in Deutschland 3/4 - Boniface Mabanza aus der Demokratischen Republik Kongo

Dr. Boniface Mbanza ist Philosoph, Literaturwissenschaftler und Theologe. Seit 15 Jahren ist er Koordinator der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika (KASA) im Welthaus in Heidelberg. Er ist in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, geboren und aufgewachsen. Im Gespräch mit Susanne Babila und Cüneyt Özadali erzählt er über Krieg und Krise in einem reichen Land wie der Demokratischen Republik Kongo, über die deutsche Verantwortung beim Abbau von Bodenschätzen in seiner Heimat und ob sein Glauben eine Rolle spielt, wenn es Krisen zu bewältigen gilt.