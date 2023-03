Krisenfest und erfolgreich in Deutschland 2/4 - Phenisiah Sabeta aus dem Krisenland Simbabwe

Phenisiah Sabeta stammt aus Simbabwe, einem krisengeschüttelten Land im südlichen Afrika. Seit 2009 lebt sie in Deutschland, hat in Villingen-Schwenningen Betriebswirtschaft studiert und wohnt in Riegel am Kaiserstuhl. Im Gespräch mit Susanne Babila und Cüneyt Özadali erzählt sie über ihren Aufbruch nach Deutschland, den Alltag als alleinerziehende berufstätige Mutter und der Sehnsucht nach ihren Eltern, die andauernde Krise in Simbabwe und den Hürden in Deutschland auf gleicher Augenhöhe behandelt zu werden